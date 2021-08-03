Нью-Йорк, США, 3 августа, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Нью-Йорке вскоре будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 для посещения ресторанов, спортивных залов и развлекательных мероприятий, сообщает 3 августа USA Today.

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Новые требования, первые в своем роде среди крупных американских городов, войдут в силу с 16 августа, объявил мэр города Билл де Блазио.

Незадолго до этого, 3 августа, в Белом доме сообщили, что США поставили более 110 млн доз вакцины от COVID-19 в 60 стран.

Напомним, что за прошедшие выходные штат Флорида рекорды по количеству случаев и госпитализаций от COVID-19. В Техасе сейчас больше смертей чем в Нью-Йорке, который являлся эпицентром на раннем развитии пандемии в США.