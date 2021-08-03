Вашингтон, 3 августа, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Лорен Максвелл, дочь американского рэпера Fetty Wap, умерла в возрасте четырёх лет. Об этом сообщило издание «РИА Новости».

Смерть

Как отмечает СМИ, о смерти дочери сообщила её мать Туркуойс Майами. Причина и дата смерти ребёнка пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что Fetty Wap (настоящее имя — Вилли Максвелл) является отцом семерых детей — двух сыновей и пяти дочерей. Наследники рэпера рождены от шести разных женщин.