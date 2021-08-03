Киев, 3 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Миссия МВФ, которая приедет на Украину в сентябре, останется довольной прогрессом страны на пути реформ, заявил на брифинге вечером 3 августа пресс-секретарь президента Владимира ЗеленскогоСергей Никифоров.

President.gov.ua Встреча президента Украины Владимира Зеленского и представителей МВФ

По словам Никифорова, в офисе президента не сомневаются в положительном вердикте миссии по итогам визита.

«Если миссия останется довольной — в чем мы не сомневаемся, Украина будет и в дальнейшем получать остальные транши по программе stand by», — добавил спикер Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что Украина и МВФ подписали программу на $5 млрд ещё в июне прошлого года, однако Киев из этой суммы получили лишь первый транш в $2 млрд, выплаченный сразу же после подписания соглашения. С тех пор Украина никак не может выполнить условия фонда для выплаты остальных кредитных средств. В конце июля директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева по телефону пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и анонсировала визит миссии фонда в сентябре.