Вашингтон, 3 августа, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Американская хард-рок-группа Metallica поделилась еще несколькими каверами из предстоящего расширенного юбилейного издания альбома «Metallica», в том числе записью инди-рокеров Weezer «Enter Sandman». Группа также поделилась кавером на песню «Through the Never» нигерийской певицы Томи Ово. Об этом сообщает портал Pitchfork.

Mark Wainwright Выступление группы Metallica

«The Blacklist Metallica», альбом состоящий из 53 композиций, собранные деньги с продаж которого пойдут на пользу различным благотворительным организациям, выйдет 10 сентября в качестве крупного переиздания одноименного альбома Metallica 1991 года. Ранее Metallica поделилась каверами из «The Blacklist» с J Balvin, St. Vincent, Майли Сайрус, Джоном Парди, Хуанесом и многими другими.

Weezer успели выпустить два студийных альбома, «OK Human» и «Van Weezer», в начале этого года.