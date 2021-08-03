Москва, 3 августа, 2021, 18:14 — ИА Регнум. На западном побережье США вовсе не осталось российских консульских подразделений. Об этом 3 августа заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

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«На западном побережье США нет вообще никаких консульских подразделений российских. Там живут десятки тысяч граждан российских, временно или постоянно. Они не могут обратиться даже за помощью в консульское подразделение от российского посольства», — заявил Джабаров.

«Я считаю это совершенно ненормальным явлением», — указал он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. В частности, они предупредили посольство России в США о том, что 24 дипломатическим представителям необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за того, что истекает срок действия их виз.