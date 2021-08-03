Москва, , 18:10 — REGNUM США не заинтересованы в реальном восстановлении дипломатических отношений с Россией. Об этом 3 августа заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

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«Консульство, которое у нас есть американское в Екатеринбурге — оно вообще перестало выдавать визы российского гражданства. Но главная функция консульских подразделений — выдача виз. Чем они тогда занимаются в Екатеринбурге? Видимо, у них другие важные дела появились? Например, выборы в Госдуму, выборы в региональные парламенты? Это ненормальный процесс», — заявил Джабаров.

«Под 455 сотрудников диппредставительства было, а сейчас набирается не более 200. То есть практически в два раза меньше, чем должно работать по тому объёму деятельности, которые предполагали взаимоотношения американцами. Это говорит о том, что они не заинтересованы в восстановлении отношений», — продолжил он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. В частности, они предупредили посольство России в США о том, что 24 дипломатическим представителям необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за того, что истекает срок действия их виз.