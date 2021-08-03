Киев, 3 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что полностью согласен лишь с той частью материалов подозрения, где указано, что он выступает против действующего курса и политики президента Украины Владимира Зеленского.

Zagittya.com.ua Виктор Медведчук

Заявление политика приводит пресс-служба ОПЗЖ, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 августа.

«Власть откровенно, открыто, не прячась написала в материалах подозрения, что Медведчук выступает против действующего курса и политики президента Зеленского. Я подтверждаю, вот в этой части я категорически подтверждаю. Да, я выступаю против курса президента Зеленского, который ведет Украину в никуда», — отметил Медведчук.

Лидер оппозиции уточнил, что выступает против действий власти, возглавляемой Зеленским, «который превратил Украину из страны бедной, как было при Порошенко, в страну нищую».

«С каждым днем мы все больше ощущаем эти социальные и экономические проблемы нашей жизни и будем ощущать дальше», — подчеркнул он, добавив, что и дальше намерен доказывать свою невиновность и необоснованность избранной ему меры пресечения.

«Никто не собирается останавливаться… Эта борьба продолжается, она будет продолжаться до торжества объективности и реального действия наших законов», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что еще в мае Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и взяли под домашний арест. По решению суда лидер ОПЗЖ обязан находиться под домашним арестом как минимум до 7 сентября.