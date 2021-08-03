Вологда, 3 августа, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сделал повторную прививку от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

Https://vk.com/o.a.kuvshinnikov Олег Кувшинников делает прививку от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

"Прошло полгода с прошлой прививки, по рекомендации врачей решил записаться на повторную иммунизацию. Привился «Спутником Лайт» во Дворце спорта в Вологде. Сертификат с кодом будет на госуслугах», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые Кувшинников прошел ковид-вакцинацию в феврале 2021 года.