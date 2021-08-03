3 августа 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление лидера украинской «Платформы примирения и единства» Сергея Сивохо о том, что жители республик Донбасса принимают гражданство России, чтоб иметь возможность «как-то себя зафиксировать».

Мирослава Романенко, , 18:44 — REGNUM Жители республик Донбасса принимают гражданство России, чтоб иметь возможность «как-то себя зафиксировать». Об этом 3 августа в эфире телекнаала «Наш» заявил лидер «Национальной платформы примирения и единства» Сергей Сивохо.

Российский паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Работники силовых ведомств получают паспорта обязательно. А остальные для того, чтобы была возможность как-то себя зафиксировать, потому что они находятся постоянно в подвешенном состоянии. Люди получают [гражданство РФ] для того, чтобы иметь возможность оформлять различные документы, выезжать за границу, поступать в вузы. В Украине за этот вынужденный шаг мы вешаем ярлык «коллаборант», — сказал он.

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Заявление Сивохо обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что после стольких смертей в Донбассе от снарядов и пуль ВСУ, а также из-за политики, проводимой Киевом, Донбасс не вернется в состав Украины.

«Украинская власть сама сделала всё, чтобы жители Донбасса начали получать российские паспорта! Вот тебе и забота о своих гражданах! Ещё и коллаборационистами обзывают… Офигеваю от такой украинской власти!!!» — написал Clermont Chuckles.

«А что им остается делать? Чего хорошего ждать от Киева?» — задался вопросом Петр П.

«При чем здесь российское влияние? Люди просто не хотят жить в лживой фашистской Украине!» — отреагировала Татьяна Б.

«Вы боретесь не за, а с жителями Донбасса!!!» — пишет Павел Р.

«Галицаи (жители Галичины (западной Украины) — М. Р.) — это и есть коллаборанты и сепаратисты. Про*рали все. Власть людей не собирается возвращать, им нужны территории. Жителям Донбасса большое уважение и восхищение за ваше мужество», — пишет Maryna H.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Более мерзкой, двуличной, наглой, антинародной власти в Украине еще не было!!! А шахтеры — сильные люди, и они победят этот бардак! Проиграют негодяи!» — отметила Ludmila Y.

«Почему Украина думает, что можно простить смерти детей, стариков, разрушенные дома, семьи, судьбы? Что Украина может дать людям этих территорий, кроме ненависти?» — задалась вопросом Светлана Б.

«Коллаборанты и сепаратисты — украинская власть. А люди на Донбассе с радостью получают российские паспорта. Потому что вы их там за людей не считаете», — добавил Дмитрий Б.

«Получают паспорта «агрессора» потому, что Украина вдалбливала свою «любовь» обстрелами и бомбежкой. И вопрос. А кто агрессор?» — поинтересовался Олег И.

«Когда уже воочию покажут «оккупантов»? Которые «находятся» на Донбассе, не «сепаратистов» и «коллаборантов», а именно «оккупантов», которые бьют местных жителей прикладами в спину и гонят на работы в шахты, которые командуют серверами и коллаборантами, покажите пожалуйста хоть одного. Никогда не видел, кроме немцев в хронике», — отреагировал Юра Ф.

«Что эта власть сделала для жителей Донбасса? Каждый нацик гнобит жителей и думает, что это поможет «полюбить» Украину. Да фигушки», — пишет Любов А.

«Скоро россияне будут говорить «Донбасс наш». Также, как Крым», — добавил Вадим П.

«Украина воспринимается как болезнь. Тяжелые симптомы в обществе, экономике, культуре, образовании Украины. Не хотят ваших «героев», ваш язык, вашу ненависть. Не хотят люди на Донбассе этой заразы. Они отгородились карантинной зоной от вашей чумы. И похоже, что болезнь неизлечима и затронула головной мозг весьма большой части населения Украины», — написал Nic Les.

«Донбасс интегрируется в Россию: дипломы, экзамены, паспорта, реанимирование производства с помощью российских инвесторов», — отметила Вера Р.

Российские паспорта Gubernator.admtyumen.ru

«Охрененно вы боретесь за людей Донбасса… Язык запретили, веру раскололи, людей в концлагеря загнать хотите, даже жителям [территорий Донбасса], которые оккупировала Украина, и тем голосовать запретили. Каждый день убивает жителей Донбасса, ну про обзывания и оскорбления я вообще молчу. Мир на Донбассе настанет тогда, когда Украина выведет свои войска с Донбасса. Другого пути нет», — отреагировал Georgiy R.

«Я бы добавила: Украина не даёт жителям Донбасса быть полноценными гражданами Украины. Им не дают голосовать за политиков Украины, но дали возможность голосовать за политиков России. Наши политики сделали всё, чтоб они не хотели быть частью Украины. Да и что мы предложим жителям Донбасса? Убогое образование на украинском языке за огромные деньги? Так у них на родном языке оно бесплатное будет (высшее образование)», — пишет Studio Mikado.

«Можно подумать, что люди оформляют русские паспорта только на Донбассе. Вы знаете, сколько таких на материке? А сколько будет еще, когда примут закон о репатриации украинцев и белорусов? Скоро внезапно выяснится, что там полстраны с русскими паспортами. Зрада («предательство» — М. Р.) будет вселенского масштаба», — подытожил Max M.

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