Москва, 6 мая, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Концерт Валерия Гергиева в Пальмире сделает для замирения Сирии больше, чем десятки полков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Goodfon.ru Пальмира

«Конечно же, этот концерт не случайно состоялся именно в канун великого праздника — Дня победы. Живы традиции Великой Отечественной: 9 августа 1942 года знаменитая седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, прозвучавшая в блокадном Ленинграде, выразила то, что объединяло людей в то труднейшее время, — веру в победу добра над злом», — сказал сенатор.

Мировые СМИ обсуждают концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением всемирно известного дирижера Валерия Гергиева в освобожденном от террористов сирийском городе Пальмира посылает миру сигнал, что российское присутствие в Сирии «несет надежду и стабильность».