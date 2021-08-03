Киев, 3 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Резкого повышения тарифов на электроэнергию на Украине не будет, заявил на брифинге вечером 3 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Спикер Зеленского напомнил, что согласно решению Совнацбеза, до 24 августа в Украине должны принять и обнародовать решение по новым тарифам на электроэнергию.

«Для многих повышения не будет вообще… это принципиальная позиция президента. Владимир Зеленский прекрасно понимает, что уже есть слои населения, которым даже нынешние тарифы слишком велики и непосильны», — подчеркнул Никифоров.

По его словам, определением системы новых тарифов и конкретных цен сейчас занимается правительство и национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам.

ИА REGNUM напоминает, что последнее на сегодня повышение цены на электроэнергию состоялось в конце 2020 года, сейчас цена составляет 1,68 грн /кВт-час. При этом ряд экспертов и политиков заявляли, что рост тарифа уже в ближайшее время неизбежен.