Вашингтон, 3 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Американская поп-панк группа All Time Low объединилась с Pale Waves для выпуска нового сингла «PMA», информирует журнал Kerrang.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

Поп-панки из Балтимора и манчестерские инди-рокеры работали под взглядом продюсера Закка Червини, писавший музыку для blink-182 и Machine Gun Kelly. Фронтмен All Time Low Алекс Гаскарт описал рабочий процесс, как «путешествие в изоляцию и перевозбуждение».