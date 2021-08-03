Американские рокеры All Time Low выпустили совместный сингл с Pale Waves
Вашингтон, 3 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Американская поп-панк группа All Time Low объединилась с Pale Waves для выпуска нового сингла «PMA», информирует журнал Kerrang.
(сс) Luuk Wouters
На рок-концерте
Поп-панки из Балтимора и манчестерские инди-рокеры работали под взглядом продюсера Закка Червини, писавший музыку для blink-182 и Machine Gun Kelly. Фронтмен All Time Low Алекс Гаскарт описал рабочий процесс, как «путешествие в изоляцию и перевозбуждение».
«Речь идет о маленьких рутинных вещах, которые мы делаем, чтобы отвлечься, когда одиночество становится постоянным и оставляет нас в состоянии апатии», — объясняет Гаскарт в интервью журналу. «Это экзистенциальный ужас, окутанный нервным смехом. Pale Waves, присоединившиеся к нам в работе, буквально привносят обнадеживающий блеск в тексты песен, понимание того, что мы все живем вместе».
All Time Low — американскаярок-группа, образовавшаяся вБалтиморе в 2003 году. На данный момент группа выпустила 8 студийных альбомов, 2 лайв-альбома и 6 EP. Их последний на данный момент восьмой альбом «Wake Up, Sunshine"вышел 3 апреля 2020 года