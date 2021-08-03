Москва, , 17:59 — REGNUM Несмотря на результаты переговоров президентов России и США в Женеве, дипломатические отношения двух стран по-прежнему не перешли в конструктивное русло. Об этом 3 августа заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

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«Мы сами прекрасно слышали пресс-конференцию господина Байдена после встречи с Путиным, где он говорил, что необходимо восстанавливать именно дипломатические отношения в полном объёме, решать многие вопросы консульского порядка, однако воз и ныне там», — заявил Джабаров.

«Складывается впечатление, что Государственный департамент США находится в инерционной зависимости, инерционно продолжает вести политику по любому ограничению наших дипломатических отношений. Начальники предполагают сделать шаг вперёд, навстречу России. А исполнители как бы сами по себе, и до них это решение не доходит», — указал он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. В частности, они предупредили посольство России в США о том, что 24 дипломатическим представителям необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за того, что истекает срок действия их виз.