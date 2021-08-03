Анкара, , 17:59 — REGNUM Благодарность выразил 3 августа в своём телеграм-канале турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган российскому президенту Владимиру Путину за поддержку и содействие в борьбе с пожарами.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Кроме того, он поблагодарил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева и премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также власти Ирана, Катара, Хорватии и Украины.

Эрдоган «От имени своего народа я хотел бы сказать спасибо всем дружественным странам и организациям, которые выразили нам соболезнования, готовность помочь, которые прислали нам помощь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю в результате лесных пожаров в Турции погибли восемь и пострадали 850 человек. Большинство точек возгорания локализовано.

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