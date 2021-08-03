Дзержинск, Нижегородская область, 3 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В городе Дзержинске полицейские задержали мужчину, пытавшегося украсть более полумиллиона рублей из банковского терминала в одном из магазинов на проспекте Циолковского. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области сегодня, 3 августа.

Банкомат

Злоумышленника поймали с поличным, когда он вскрывал терминал с помощью угловой шлифовальной машины.

В ведомстве отмечают, что задержанным оказался ранее судимый за аналогичные преступления 53-летний уроженец Томской области.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу». В отношении неудавшегося «медвежатника» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.