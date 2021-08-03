Москва, , 17:52 — REGNUM Об этом 3 августа заявил заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире телеканала «Россия 24».

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что тут двоякая вещь: с одной стороны, действительно, политические моменты, которые влияют на этот процесс, и американские коллеги из внешнеполитического ведомства несколько лукавят», — заявил Сурма.

«С другой стороны, есть некие организационные моменты. Но то, что касается российско-американских отношений, они находятся в фокусе событий. Поэтому верить, что это какие-то организационно-административные проблемы — не стоит. Это, скорее, такая позиция именно дипломатического корпуса в Соединённых Штатах Америки», — указал он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. В частности, они предупредили посольство России в США о том, что 24 дипломатическим представителям необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за того, что истекает срок действия их виз.