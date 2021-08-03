Ярославль, 3 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Ярославле 3 августа побывал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Ирек Файзуллин и Дмитрий Миронов

Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым он посетил строительные объекты областного центра, в частности, строящуюся детскую поликлинику.

«Этот район Ярославля — один из самых динамично развивающихся. Высокая скорость застройки увеличивает нагрузку и на социальную сферу. Новая поликлиника позволит разгрузить детские медицинские учреждения, которые сейчас работают на пределе пропускной способности, и решить проблему доступности медицинской помощи для тысяч семей микрорайона», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Новая поликлиника будет принимать 1000 человек в день. На каждом этаже здания предусмотрены комнаты для кормления и игровые зоны для малышей. Будут работать педиатрическое, консультативно-диагностическое, стоматологическое, физиотерапевтическое отделения, отделения медицинской реабилитации, ультразвуковой и клинической лабораторной диагностики. Также здесь оборудуют зал ЛФК, кабинет массажа, бассейн для детей до года. На первом этаже обустроят просторную зону ожидания с регистратурой.

Yarregion.ru Строящаяся поликлиника

Для удобства посетителей предусмотрены сенсорные инфоматы, цифровое табло, гардероб и колясочные. На каждом этаже установят телевизоры, где будут транслироваться видеоролики профилактической направленности и мультфильмы.

Учтена в проекте и доступность среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для колясочников. Работы проводятся за счет средств федерального и регионального бюджетов. Ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Подрядчиком выступает АО «Группа компаний ЕКС».