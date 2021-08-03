Москва, 3 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. России следует предложить США начать консультации по восстановлению дипломатических отношений. Об этом 3 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО Виктор Мизин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Я считаю, что нам, как более умной и сильной в данной ситуации стороне, надо предложить консультации американцам», — заявил Мизин.

«Понятно, они могут это как угодно объяснять, что это зеркальные меры, что запретили россиянам наниматься в американские диппредставительства в России… но ничего хорошего из этого не будет. В общем, отношения действительно стремятся к нулю, я не знаю уже, что будет дальше», — указал он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. В частности, они предупредили посольство России в США о том, что 24 дипломатическим представителям необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за того, что истекает срок действия их виз.