Тамбов, 3 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Тамбовской области на совещании у губернатора Александра Никитина обсудили развитие транспортного комплекса региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Руководитель области поручил подготовить расчеты по обновлению автобусного парка в районах за три года и разработать комплекс мер для сохранения системы пассажирских перевозок.

Tambov.gov.ru На совещании у губернатора Тамбовской области Александра Никитина

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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел совещание по организации работы в сфере перевозок пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам области. Участники обсудили возможности развития сферы пассажирских перевозок, призванных повысить транспортную доступность жителям отдаленных территорий.

В связи с пандемией коронавируса произошло снижение пассажиропотока, поэтому сократились и доходы перевозчиков. Вместе с тем выросли расходы на содержание автобусов и горюче-смазочные материалы. В некоторых районах даже возникла угроза приостановления пассажирских перевозок. Александр Никитин потребовал разработать системные меры, чтобы сохранить систему пассажирских перевозок. Он обратил внимание на то, что изменения должны, прежде всего, учитывать интересы населения.

«Жители области должны иметь возможность без проблем добраться до соседнего населенного пункта, райцентра, областного центра или соседнего района. Транспортные перевозки должны работать на благо людей. Это наше обязательство перед гражданами», — подчеркнул губернатор.

Специалисты управления автомобильных дорог и транспорта области выступили с предложениями по сохранению устойчивого транспортного обслуживания людей, проживающих в сельской местности. Они включают сохранение социально значимых маршрутов за счет полноценного использования федеральных норм расчета стоимости выполнения пассажирских перевозок. При этом предполагается включить в муниципальные контракты набор обязанностей перевозчика в части предоставления качественных услуг и повысить ответственность перевозчиков за исполнение взятых обязательств.

Александр Никитин также отметил, что необходимо своевременно обновлять автобусный парк. В этой связи он поручил просчитать расходы из областного бюджета на поддержку перевозчиков с учетом лизинговых платежей. При этом губернатор предложил обновить автобусный парк во всех районах области в течение трёх лет. Расчеты главе региона должны быть предоставлены в ближайшее время.

По данным властей, в Тамбовской области региональная автобусная сеть включает 500 маршрутов. В муниципалитетах регулярным автобусным сообщением обеспечивают жителей сел около 230 маршрутов по регулируемым тарифам. В бюджете региона в 2021 году предусмотрено 53 млн рублей на поддержку перевозчиков, обслуживающих эти маршруты. Предполагается, что в следующем году эта сумма может вырасти.