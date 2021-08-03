Челябинск, 3 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Челябинской области растёт реальная зарплата. Об этом сообщает Челябинскстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданная зарплата

По данным ведомства, в январе — мае она увеличилась по сравнению с таким же периодом 2020 года на 1,5%. А к такому же периоду 2019 года рост составил якобы 3,6%.

Индекс потребительских цен возрос за тот же отрезок времени на 5,2%, добавили в структуре.

Среднемесячная зарплата в Челябинской области выросла на 6,7% к январю — маю 2020 года и на 15,1% к тому же периоду 2019-го.