Киев, , 17:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле дело о смерти общественного деятеля, гражданина Белоруссии Виталия Шишова, заявил на брифинге вечером 3 августа пресс-секретаря главы государства Сергей Никифоров.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам спикера, Зеленский, в первую очередь, пристально следит за выводами полиции.

«Нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности», — заявил Никифоров.

Кроме того, он добавил, что если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет соответствующая реакция Зеленского, но не уточнил, какая именно.

Как сообщало ИА REGNUM, глава общественной организации «Белорусский дом на Украине» Шишов найден мёртвым утром 3 августа в общественном месте в Киеве. ЕС и США уже потребовали от Киева тщательного и оперативного расследования этого инцидента.