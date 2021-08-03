Москва, 3 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Развитие высокотехнологичного производства в России невозможно без протекционизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Цех Иркутского завода тяжелого машиностроения им. Куйбышева. 1942

Это касается в том числе и развития высоких технологий в сфере машиностроения, где масштабная деградация произошла после распада СССР. Тем не менее возможности возродить эту отрасль в России все еще есть, уверен экономист.

«Чтобы его возродить необходимо запустить крупный национальный проект, например сеть высокоскоростных железных дорог. В Китае именно такая политика развития собственных современных транспортных средств позволила развить машиностроение. В нашем случае его нужно будет возрождать. Другое направление — авиастроение, постепенное импортозамещение — это та стратегия, которая даст результат», — сказал Колташов.

Экономист убежден, что транспорт в России нужно будет переводить на отечественные детали. Для этой цели в стране должен действовать режим здорового протекционизма.

«Протекционизм нам нужен в более последовательной и решительной форме, чем он сейчас есть. Эту политику нужно наращивать и поддерживать в долговременной перспективе», — отметил собеседник ИА REGNUM.