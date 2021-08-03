Вашингтон, 3 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Правительство США возобновило депортацию жителей Центральной Америки, причем максимальный рекорд был зафиксирован в июле, когда выслали более 19 тыс. детей, сообщает 3 августа газета La Jornada.

США

Издание ссылается на министерство национальной безопасности США, которое сообщило, что семьи мигрантов были отправлены обратно в свои страны, в основном в Гватемалу, Сальвадор и Гондурас. Высылают преимущественно тех, кто прибыл без разрешения через Мексику. Причем около трети арестованных пришлось на самих мексиканцев.

Напомним, что число иммигрантов, незаконно пересекших границу США с Мексикой, в июне выросло на 4,5% по сравнению с маем.

Министерство национальной безопасности сообщило, что продолжит соблюдать запрет на предоставление убежища одиноким взрослым и семьям.