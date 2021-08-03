Екатеринбург, 3 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Уралгидрометцентр объявил предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области, сообщили в организации.

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Предупреждение связано со смогом. В регионе наблюдают неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Предупреждение отменят в 20:00 5 августа (время местное).

4 и 5 августа в регионе прогнозируют сильную жару, из-за чего объявлена высокая пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, под Нижним Тагилом произошёл разлив нефтепродуктов.