В Свердловской области объявили первую степень опасности из-за смога
Екатеринбург, 3 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Уралгидрометцентр объявил предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области, сообщили в организации.
Foto-Rabe
Смог
Предупреждение связано со смогом. В регионе наблюдают неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Предупреждение отменят в 20:00 5 августа (время местное).
4 и 5 августа в регионе прогнозируют сильную жару, из-за чего объявлена высокая пожарная опасность.
Как сообщало ИА REGNUM, под Нижним Тагилом произошёл разлив нефтепродуктов.