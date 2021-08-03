3 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Американцы обсудили в Twitter решение бывшего президента США обжаловать заключение об истребовании его налоговых деклараций за последние шесть лет.

Джейн Спай, , 18:16 — REGNUM Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что Трамп планирует обжаловать решение об обнародовании его налоговых деклараций Конгрессу. Такое решение было принято после того, как министерство юстиции США выдало заключение о передаче министерством финансов США налоговых деклараций Трампа за последние шесть лет следователям конгресса. Адвокат Рональд Фишетти назвал заключение «абсолютно смешным», сообщает The New York Times.

Бигуди Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы будем бороться изо всех сил», — добавил Фишетти.

Многие пользователи написали, что Трамп так серьезно настроен на отмену заключения, потому что он скрывает что-то очень важное, за что его можно привлечь к ответственности.

Часть пользователей предположили, что он скрывает свои источники доходов в России.

«Я никогда не понимал, почему это так важно для него?» — спросил @malcolmkey5.

«Из-за его дел с иностранными государствами, как Россия. Он обязан Путину», — написал @JamieBr32370739.

«Что он прячет?» — спросил @Mardigras19611.

«Рубли, миллионы российских рублей», — ответил @jmoonbaum.

Некоторые комментаторы спросили, зачем нужен весь этот «маскарад», если Трамп вообще не нужен государству для получения доступа к информации от самого же государства.

«Я понимаю, что это глупый вопрос, но почему не могут приказать налоговой службе передать налоговые декларации Трампа конгрессу? Трамп вообще не нужен. Государство легко получит доступ к декларациям и без него», — прокомментировал @foodiefefe.

Сорок пятый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В комментариях написали, что Трамп так долго оспаривает все решения о передаче его данных конгрессу, что потратил уже целое состояние.

«Он, наверное, потратил больше денег на судебные издержки при оспаривании передачи налоговых деклараций, чем на налоги. Как миллиардеру, у него есть что скрывать…» — считает @danp2078r.

Некоторые пользователи отметили, что все попытки скрыть содержание налоговых деклараций вызывают только больший интерес.

«Хорошо, теперь мне чертовски любопытно. Что там может быть самое плохое?» — прокомментировал @idrislg79.

Ряд комментаторов предсказал открытие очередной кампании по сбору средств на оспаривание решения, потому что Трамп не хочет использовать свои средства.

«Я чувствую, создание новой трамповской кампании и целой массы писем, в которых просят о пожертвовании», — написал @sorgansf.

Такую политику Трампа @AxiaAus назвала: «Забирай у бедных и отдавай богатым!»

«Каждый раз, когда такая история происходит, люди жертвуют деньги его «фонду», будто они помогают ему выиграть справедливость. Он, наверное, потратил так много в попытке спрятать их. Это их деньги, но представьте себе, если бы они жертвовали их людям, которым реально нужна помощь. Мне грустно от этого, но нельзя контролировать неконтролируемое», — прокомментировала @lilbeanbigworld.

Повязали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментаторы отметили, что ситуация с Трампом, где он на протяжении нескольких лет оспаривает заключения о передаче его налоговых деклараций, является иллюстрацией огромной проблемы судебной системы в США.

«Вот это убивает меня в нашей судебной системе. Если ты богат, ты можешь бесконечно подавать апелляции. Должен быть какой-то лимит», — считает @DakotaPiano.

«Он есть, это Верховный суд. Мне это не нравится, и вы правы, это «плати и играй», но лимит есть. Тем не менее необходимо что-то для предотвращения этого», — добавил @ds_massie.

Пользователи также писали о том, что история настолько затянулась, что они думали, что она уже закончилась.

«Я думал, это оспаривали и проиграли. Налоговая служба, министерство финансов и министерство юстиции — все являются исполнительными агентствами. У конгресса есть власть на истребование этих деклараций, а минюст согласился с тем, что они должны быть предоставлены. Конец истории», — прокомментировал @sdaknis.

Ряд пользователей вспомнил, что Трамп должен был предоставить свои налоговые декларации еще пять лет назад, когда только занял место в Овальном кабинете.

«Можно быть одержимым и держать что-то подобное в секрете, потому что есть что скрывать. Он должен был предоставить их, когда занял Белый дом, но боролся изо всех сил, чтобы держать их спрятанными. Только он избегает последствий за подобное», — отметила @LynnGranger20.

Я вернусь! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прошло более пяти лет с того момента, как он пообещал показать их после обычной проверки. Оспаривайте, но у меня нет сомнений, что вы пытаетесь что-то скрыть. Я бы не поддерживал правительство, но повестка есть повестка», — написал @JChrisWillis.

В комментариях также предположили, что на самом деле все его декларации не нужны, государство просто хочет поиздеваться над бывшим президентом.

«Мне интересно, они обнародуют его налоговые декларации, потому что они что-то докажут, или просто для того, чтобы пораздражать его? В любом случае, мне нравится», — отметил @WDKimball.