Кострома, 3 августа, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил налоговой службе проверить крупные ювелирные предприятия. Об этом он заявил на еженедельном совещании в администрации региона, прошедшем 2 августа 2021 года.

Наталья Диева Памятник ювелиру в Костроме

Сомнения у главы вызвала статистика количества работников на заводах в сравнении с объёмами производства изделий. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте по труду и социальной защите населения, в январе-мае 2019 года в ювелирной отрасли области (без учёта индивидуальных предпринимателей) работали 7 тысяч 365 человек, в аналогичный период 2021 года их число сократилась на 1638 специалистов — до 5 тысяч 727 человек.

Объём отгрузки продукции за январь-июнь 2019 года составил 11,7 млрд рублей, за первые шесть месяцев 2020 года этот показатель упал до 9,3 млрд рублей, но в 2021 году преодолел «доковидные» показатели и возрос до 15,2 млрд рублей. Таким образом, количество работников на ювелирных предприятиях сократилось, но объёмы производства в этой сфере превысили показатели 2020 года.

«Складывается впечатление, что люди вернулись на свои предприятия, но работают без оформления. Посмотрите самым внимательным образом, кто был сокращен и где сегодня эти люди находятся. Проработайте этот вопрос с налоговой службой и пенсионным фондом. Необходимо разбираться предметно», — сказал Сергей Ситников.

В какие сроки будут проведены проверки на предприятиях, пока не уточняется. Отметим, что ювелирная отрасль дает около 18% доходов в бюджет Костромской области, в регионе производится более 60% от общероссийского объёма украшений.