Москва, 3 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Из-за ограничений в отношении российских консульств, многие граждане России в США лишились необходимой поддержки. Об этом 3 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО Виктор Мизин в эфире телеканала «Россия 24».

США и Россия

«Смотрите, сколько живёт граждан на Западном побережье, а все консульства закрыты. Выгоняют, выдавливают практически наших дипломатов. А простым людям вообще невозможно визу получить!» — заявил Мизин.

«Где же это налаживание контактов, где же эти слова о том, что, как говорили начиная с Обамы, при Трампе, Байдене? что никак не хотят вредить обычным людям, хотя режим не нравится», — указал он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. В частности, они предупредили посольство России в США о том, что 24 дипломатическим представителям необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за того, что истекает срок действия их виз.