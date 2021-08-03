Рязанский губернатор потребовал отставки министра ТЭК и ЖКХ региона
Рязань, 3 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подверг резкой критике работу министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрея Устинова, потребовав от него оставить занимаемую должность. Глава региона 3 августа на своей странице в социальной сети отметил, что деятельность ведомства стала серьёзно «пробуксовывать».
Жители Рязанской области регулярно жалуются властям на скопившийся мусор на контейнерных площадках, некачественный капремонт многоквартирных домов, нарушение сроков благоустройства дворов и общественных территорий. Много нареканий и по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и ремонту теплосетей.
Обратить особое внимание на проблему отрасли, а также заняться подготовкой к зимнему сезону и завершению работ по благоустройству, поручено заместителю председателя правительства области Евгению Беленецкому.