Рязань, 3 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подверг резкой критике работу министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрея Устинова, потребовав от него оставить занимаемую должность. Глава региона 3 августа на своей странице в социальной сети отметил, что деятельность ведомства стала серьёзно «пробуксовывать».

Мусор

Жители Рязанской области регулярно жалуются властям на скопившийся мусор на контейнерных площадках, некачественный капремонт многоквартирных домов, нарушение сроков благоустройства дворов и общественных территорий. Много нареканий и по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и ремонту теплосетей.

«Функция министерства — управлять всеми этими процессами, а исполнять её, судя по всему, получается плохо. Я не раз говорил, что если люди не справляются с современными высокими требованиями, то нужно уходить. Министру ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрею Устинову придется оставить занимаемую должность. Надо выполнить все поставленные задачи по нацпроектам, время и возможности для этого у нас есть. Люди ждут от нас повышения качества жизни уже сейчас, и мы должны соответствовать их требованиям», — написал губернатор.

Обратить особое внимание на проблему отрасли, а также заняться подготовкой к зимнему сезону и завершению работ по благоустройству, поручено заместителю председателя правительства области Евгению Беленецкому.