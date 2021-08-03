Йошкар-Ола, 3 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Запрос о возможности проведения праздничных мероприятий в честь Дня города Йошкар-Олы будет направлен в управление Роспотребнадзора по Марий Эл. Соответствующее поручение поступило от главы республики Александра Евстифеева.

Пресс-служба администрации Йошкар-Олы Йошкар-Ола

Глава региона отметил, что День города совпадает по датам с днем открытия здания Марийской госфилармонии — 13 августа, в то же время Евстифеев признал, что провести широкомасштабный праздник не представляется возможным.

«Но все-таки праздничная программа должна быть организована в рамках разрешенных для работы театров и концертных залов условий», — заключил глава Марий Эл.

Зампред правительства республики Михаил Васютин уточнил, что в ходе открытия филармонии зал может заполнен наполовину — это около 200 человек. На мероприятие приглашена министр культуры РФ Ольга Любимова.

14 августа на территории Царевококшайского Кремля не исключается проведение праздничного концерта, где, с учетом действующих ограничений, могут разместиться около 1,7 тыс. человек.

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов добавил, что салют включен в программу празднования на 14 августа, на это мероприятие нет ограничений, поскольку оно проходит на открытом воздухе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня праздничные мероприятия по случаю Дня России, межрегионального праздника марийской культуры «Пеледыш пайрем» и праздника «Сабантуй» были перенесены из-за ситуации с коронавирусом. Глава региона подчеркивал, что в условиях осложнения эпидситуации праздничные мероприятия с участием большого числа людей проводить недопустимо, необходимо максимально сократить риски распространения инфекции.

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По состоянию на 8 июня в регионе подтвердили 22 новых случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 685 случаев. В инфекционных стационарах республики лечение на тот момент получали 197 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находился 371 человек.

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На утро 3 августа в республике выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала пандемии достигло 16 262 случаев. Сегодня в ковид-центрах республики лечатся 565 человек с коронавирусом. Всего на лечении находятся 1127 человек.