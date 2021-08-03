Аккра, , 17:28 — REGNUM в Гане в период с 30 июля по 1 августа прошел первый Национальный конгресс Социалистического движения Ганы (СМГ) — ранее Социалистический форум Ганы (СФГ). Об этом сообщает Peoples Dispatch.

Мы строим социализм. 1931

В конференции приняли участие 130 делегатов со всей страны и 27 наблюдателей от братских организаций из стран Африки, Южной Америки, Северной Америки, Европы и Азии. По итогам конференции был принят устав и решение о переименовании организации из Форума в Движение.

«Наши боевики смогут создать организацию и сети, необходимые [для продвижения]… борьбы за возвращение власти народу», — говорится в итоговой резолюции, принятой конгрессом.

Напомним, что СФГ был основан в 1993 году всего четырьмя членами во время диктаторского режима. Его миссией было продвижение социализма, а также наследия Кваме Нкрумы — первого премьер-министра Ганы, чей социалистический проект был прерван менее чем через десять лет после обретения независимости в результате военного переворота при поддержке ЦРУ.

Со временем численность организации увеличилась, особенно в последние три года, когда в нее в большом количестве стекалась молодежь, в результате чего число ее членов возросло примерно до 3 тыс.