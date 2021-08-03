Москва, , 17:27 — REGNUM Дипломатические контакты США и России находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом 3 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО Виктор Мизин в эфире телеканала «Россия 24».

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Она настолько ненормальна… она ужасна, такого не было даже в худшие времена холодной войны, когда, как считают многие, стояли на пороге ядерной войны мировые державы», — заявил Мизин.

«Что вызывает удивление, это позиция американской стороны, которая всегда традиционно была за развитие контактов, чтобы ездили учёные, студенты, космонавты. Сейчас такие контакты прерываются», — указал он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. В частности, они предупредили посольство России в США о том, что 24 дипломатическим представителям необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за того, что истекает срок действия их виз.