Москва, 3 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. То, что Международный валютный фонд одобрил выделение около 650 млрд долларов на восстановление мировой экономики, едва ли ей сильно поможет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Моисеев.

Javier Ignacio Acuña Ditzel МВФ

«Учитывая, что годовой ВВП США превышает 20 трлн долларов, Китая — около 15 трлн долларов, а Еврозоны — около 13 трлн долларов, средства МВФ в размере 650 млрд долларов на восстановление мировой экономике — это просто капля в море, — сказал Моисеев. — Несомненно, данные средства окажут положительный эффект, если будут использоваться по назначению, но вряд ли вызовут серьезные позитивные сдвиги. О существенном дополнительном инфляционном давлении также говорить не приходится, поскольку, как уже было упомянуто выше, сумма в мировых масштабах крайне несущественная».

Моисеев также отметил, что в настоящее время абсолютное большинство стран преодолело пандемийный кризис, приспособилось к текущим ограничениям и перешло к росту.

«В ближайшей перспективе при условии активной политики вакцинации населения кризис должен быть полностью преодолен. В этом случае мировая экономика освободится от ограничений и должна показать существенный рост», — сказал Моисеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд (МВФ) выделил 650 млрд долларов на восстановление мировой экономики, пострадавшей от последствий мировой экономики.