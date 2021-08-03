Киев, 3 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. С помощью «подарка» от МВФ Украина спокойно пройдет пик долговых выплат фонду в сентябре, заявил 3 августа депутат Рады, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Украина

Парламентарий напомнил, что МВФ утвердил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму $650 млрд, из которых Украина получит $2,7 млрд, ориентировочно в конце августа, на День независимости.

Железняк подчеркивает, что это «подарок», который делает фонд, и как его тратить, решает по факту сама страна-получатель.

«На конец сентября запланирована крупнейшая выплата по внешним долгам Украины — $3 млрд… поэтому деньги МВФ поступят вовремя, и Украина сможет сделать эту выплату, не успев потратить свой подарок от МВФ на что-то другое», — отметил депутат.

Напомним, что в украинских социальных сетях обсудили новость о том, что власти Украины ожидают от Международного валютного фонда «безвозмездно и без дополнительных условий» сумму в размере свыше $2,7 млрд, констатировав, что «независимость продана!».