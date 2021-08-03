Анкара, 3 августа, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Почти все лесные пожары в Турции — 146 из 154 — локализованы, сообщили 3 августа в пресс-службе администрации президента республики.

Пожар

По состоянию на 15:30 (время местное), в ряде точек возгорания не удалось пока взять под контроль: например, в провинции Мугла, а также провинциях Анталья и Адана.

Турецкая администрация заверила, что людям пожары уже не угрожают. По оценке специалистов, к настоящему времени тысячи гектар леса сгорели за последнюю неделю.