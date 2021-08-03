Москва, 3 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Глава Счетной платы РФ Алексей Кудрин призывает к тому, чтобы Россия активнее выходила на внешние рынки, но не говорит о том, что там ее никто не ждет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил глава муниципального округа Тверской в г. Москве Яков Якубович.

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«Кудрин правильно указывает, что сложившаяся в России сырьевая экономика больше не способна расти заметными темпами, — сказал Якубович. — Но она изначально была экспортоориентирована, как того хочет Алексей Леонидович! Так что, вопрос в том, чтобы поменять структуру экспорта? Опять искать счастья и денег на зарубежных рынках, пытаясь заменить commodities (биржевые товары — прим. ИА REGNUM) на высокотехнологичную продукцию, не до конца понимая, очевидно, что нас там никто не ждёт: там жесточайшая конкуренция, защитные барьеры входа, жесткое государственное регулирование, а часто и геополитические методы борьбы за экономические интересы».

Поэтому, как полагает Якубович, не стоит недооценивать внутренний спрос.

«Надо дать ему свободу реального выбора среди обширных вариантов предложения. Надо повышать производительность труда для устойчивости российских предприятий», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов рассказал, какого экономического роста боятся в правительстве РФ и Банке России.