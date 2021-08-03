Москва, 3 августа, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Правительство РФ и Банк России боятся роста ВВП более 5%, называя это «перегревом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Freeimages.com Рост

«Десятилетия разговоров о необходимости развития малого и среднего бизнеса привели лишь к росту монополизма и огосударствлению российской экономики, — констатировал Ордов. — Ползучая экспансия государства, помноженная на специфические финансовые инструменты типа бюджетного правила и резервных фондов, в текущих реалиях приводит к необходимости ужесточения мер регулирования и повышению фискальной нагрузки, что мы и наблюдаем в последние годы. Правительство и ЦБ сегодня боятся роста ВВП более 5%, называя это «перегревом», делая «примочки» в виде повышения ключевой ставки и бюджетной консолидации».

При этом Ордов подчеркнул, что рост ВВП — это результат деятельности всех участников экономики, поэтому лишь баланс всех интересов способен вывести российскую экономику на траекторию устойчивого высокого роста.

«Именно высокого, а не 2−3%, которые будут ниже среднемировых темпов, и будут лишь ежегодно фиксировать экономическое отставание России от среднестатистических трендов», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов оценил трагические сетования Кудрина по поводу неэффективности российской экономической модели.