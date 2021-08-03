Белгород, , 17:15 — REGNUM Должность главного федерального инспектора по Белгородской области аппарата полпреда президента РФ в ЦФО оставил Александр Закоржевский, сообщает 3 августа корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Белгородской области

Информация о новом врио главного федерального инспектора региона появилась на сайте аппарата полпреда. Теперь эту должность занимает Ольга Кремнева, которая с 2014 года была федеральным инспектором региона.

О причинах ухода Александра Закоржевского не сообщается, но известно, что в июле 2021 года ему исполнилось 65 лет. Более 26 лет он проходил службу в правоохранительных органах, главным федеральным инспектором Белгородской области был назначен в 2009 году.