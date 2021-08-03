Алабама, США, , 17:27 — REGNUM Недавно проигравший в борьбе с Amazon профсоюз из штата Алабама может провести повторное голосование во имя улучшения прав рабочих. Об этом сообщил чиновник из Национального совета по трудовым отношениям (NLRB), который изучал законность прошедшего в апреле голосования.

Профсоюз

Как оказалось, компания Amazon помешала созданию профсоюза внутри своей организации, выиграв голосование по этому вопросу с перевесом два к одному.

Профсоюз розничной, оптовой торговли и универмагов (RWDSU) утверждает, что Amazon незаконно оказывал давление на своих работников.

«Поведение Amazon на протяжении всего избирательного процесса было отвратительным. (Компания) Amazon обманула, ее поймали, и она будет привлечена к ответственности», — сказал Стюарт Аппельбаум, президент RWDSU.

Отметим, что сотрудники утверждают, что Amazon пытался создать впечатление слежки, чтобы надавить на своих рабочих.

Напомним, что голосование за создание профсоюза в Бессемере, штат Алабама, было самой масштабной попыткой создать профсоюз внутри Amazon за всю 26-летнюю историю компании и лишь вторым случаем, когда организованная вне компании инициатива завершилась голосованием. Однако никто не рассчитывал, что Бессемеру удастся чего-либо достичь, потому что лишь 6 тыс. сотрудников из маленького городка, законы которого не отдают предпочтение профсоюзам, попытались восстать против второй по величине компании в США.

Если бы в Алабаме удалось организовать профсоюз, это могло бы повлечь за собой цепную реакцию по всем отделам Amazon во всех штатах, и еще тысячи сотрудников восстали бы с просьбой об улучшении рабочих условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году работники нескольких объектов Amazon в Германии начали забастовку в знак недовольства условиями труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Основной целью забастовки было изменение трудового договора относительно повышения заработной платы и создания благоприятных условий труда. При этом в компании считают, что ее сотрудники получают достойную зарплату, а условия их работы являются соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам.