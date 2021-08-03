Москва, 3 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Та критика, с которой глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обрушился на экономическую модель России, проникнута не только трагизмом, но и осмыслением произошедшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал ряд высказываний Кудрина об «изжившей себя» экономической модели РФ.

Government.ru Алексей Кудрин

«Выводы Кудрина о современной российской экономической модели напоминают картину «Иван Грозный убивает своего сына». Критика одного из архитекторов российской экономики наполнена не только трагизмом, но и осмыслением произошедшего и происходящего, — сказал Ордов. — Возможно, что портфель министра финансов заколдован, лишая чувства меры и объективности его обладателя. Есть ощущение, что любая личность, прилагаемая к этому портфелю, будет стараться сохранить текущую модель экономики и сделать ее еще более консервативной».

Как пояснил Ордов, период нефтяного суперцикла закончился, унеся с собой надежды на возможность роста качества жизни без необходимости проведения реформ.

«Декорации экономического развития сменились депрессивной экономической стагнацией, а то и стагфляцией, — сказал Ордов. — Если раньше почти 60% доходов бюджета формировалось за счет сырьевого экспорта, то сегодня этот показатель опустился до 40%, а в период кризиса 2020 года опускался даже ниже 30%. Но это стало отнюдь не результатом реальной диверсификации нашей экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой Кудрина выступил экономист Михаил Делягин.