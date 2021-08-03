Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело после того, как неизвестные 2 августа расстреляли в Переславле-Залесском стенды с портретами героев Великой Отечественной войны в Парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.

Парк Победы в Переславле

Уголовное дело возбуждено по статье «вандализм». Ранее о своей проверке также сообщили в Следственном комитете России.