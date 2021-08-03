Йошкар-Ола, 3 августа, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Марий Эл утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридических лиц») в отношении двоих руководителей коммерческих организаций, работающих в сфере бухгалтерских услуг. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По данным следствия, в 2015 году фигуранты создали организованную преступную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода. В качестве соучастника был один из подчиненных, уголовное дело против которого прекращено в связи с его смертью.

Было создано, в том числе путем реорганизации 28 подставных фирм, через счета которых было обналичено около 54 млн рублей. Доход обвиняемых от незаконной банковской деятельности составил около 2,9 млн рублей.

На имущество обвиняемый общей стоимостью около 4 млн рублей наложен обеспечительный арест.

Дело передано в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Санкт-Петербурга в мае текущего года ликвидировала подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками. Женщины за несколько лет обналичили порядка полумиллиарда рублей.

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