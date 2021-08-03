Киев, , 17:12 — REGNUM Есть четкие параллели между историей судьи Николая Чауса и политическими репрессиями президента Зеленского против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком, заявил 3 августа политический эксперт Дмитрий Марунич, комментируя последние внутриполитические события на Украине.

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«История судьи Николая Чауса, которая пока далека от завершения, подвигает сделать ряд далеко идущих выводов. Чаус при Порошенко участвовал в политических репрессиях — поэтому теперь будет расплачиваться за беззаконие до конца жизни… Сейчас на наших глазах идет война между офисом президента и Медведчуком, которого Зеленский считает своим главным политическим оппонентом. Мы зациклились на главных действующих фигурах. А ведь есть еще судьи — и они тоже участники этой истории. И они тоже, как и главные герои, находятся в парадигме «выиграть или проиграть»», — отмечает Марунич.

Эксперт далее отмечает, что для офиса президента выиграть — это заставить Медведчука уехать из страны, для Медведчука выиграть — это разбить обвинения против себя и отстоять свою правоту, а вот для судей ситуация не столь однозначна.

«Ведь дело Чауса наглядно показывает, что судья, который участвует в политических репрессиях, оказывается между молотом и наковальней. Ведь не секрет, что Чаусу «прилетело» от его «доброжелателей»… Действительно, вот есть судья, есть судебный процесс, где СБУ и прокуратура за пять месяцев так и не осилили предоставить доказательства. С точки зрения «выигрыш или проигрыш», что означает для судьи выиграть в такой ситуации? Думаю, что выиграть здесь нельзя. Но как говорил один мудрый человек, если выиграть нельзя, то можно хотя бы не проиграть», — комментирует политолог.

По мнению Марунича, любому судье достаточно просто представить, что пережил и что еще может пережить Николай Чаус, чтобы понять, что «не надо участвовать в политическом заказе».

Также в этом контексте эксперт напомнил об истории судьи Родиона Киреева, который в 2011 году приговорил к тюрьме Юлию Тимошенко, а после государственного переворота зимой 2014 года вынужден скрываться за границей.

Напомним, похищенный весной в Молдавии судья Николай Чаус нашелся в конце июля в одном из сел в Винницкой области Украины. Сейчас бывший судья находится под контролем сотрудников СБУ. Предполагается, что высший антикоррупционный суд 4 августа будет избирать ему меру пресечения.