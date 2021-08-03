Киев, 3 августа, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Есть четкие параллели между историей судьи Николая Чауса и политическими репрессиями президента Зеленского против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком, заявил 3 августа политический эксперт Дмитрий Марунич, комментируя последние внутриполитические события на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«История судьи Николая Чауса, которая пока далека от завершения, подвигает сделать ряд далеко идущих выводов. Чаус при Порошенко участвовал в политических репрессиях — поэтому теперь будет расплачиваться за беззаконие до конца жизни… Сейчас на наших глазах идет война между офисом президента и Медведчуком, которого Зеленский считает своим главным политическим оппонентом. Мы зациклились на главных действующих фигурах. А ведь есть еще судьи — и они тоже участники этой истории. И они тоже, как и главные герои, находятся в парадигме «выиграть или проиграть»», — отмечает Марунич.

Эксперт далее отмечает, что для офиса президента выиграть — это заставить Медведчука уехать из страны, для Медведчука выиграть — это разбить обвинения против себя и отстоять свою правоту, а вот для судей ситуация не столь однозначна.

«Ведь дело Чауса наглядно показывает, что судья, который участвует в политических репрессиях, оказывается между молотом и наковальней. Ведь не секрет, что Чаусу «прилетело» от его «доброжелателей»… Действительно, вот есть судья, есть судебный процесс, где СБУ и прокуратура за пять месяцев так и не осилили предоставить доказательства. С точки зрения «выигрыш или проигрыш», что означает для судьи выиграть в такой ситуации? Думаю, что выиграть здесь нельзя. Но как говорил один мудрый человек, если выиграть нельзя, то можно хотя бы не проиграть», — комментирует политолог.

По мнению Марунича, любому судье достаточно просто представить, что пережил и что еще может пережить Николай Чаус, чтобы понять, что «не надо участвовать в политическом заказе».

Также в этом контексте эксперт напомнил об истории судьи Родиона Киреева, который в 2011 году приговорил к тюрьме Юлию Тимошенко, а после государственного переворота зимой 2014 года вынужден скрываться за границей.

Напомним, похищенный весной в Молдавии судья Николай Чаус нашелся в конце июля в одном из сел в Винницкой области Украины. Сейчас бывший судья находится под контролем сотрудников СБУ. Предполагается, что высший антикоррупционный суд 4 августа будет избирать ему меру пресечения.