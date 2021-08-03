Москва, 3 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. От пятой части всех инфицированных коронавирусом — «суперраспространителей» — происходит 80% всех заражений, написал 3 августа врач и телеведущий Александр Мясников в Instagram.

Стой опасно для жизни

Мясников «До сих пор не очень понятно, почему некоторые люди, не имея у самих клинических проявлений болезни, являются повышенной угрозой для тех, кто с ними контактирует».

Он предположил, что тут играет роль сразу несколько факторов: генетика и особенности иммунитета. Вот и получается, что некоторые тесно общаются с заболевшими коронавирусом и не заражаются, тогда как другие, даже соблюдая всяческие меры предосторожности, сразу заболевают.

Мясников «И мы никогда не знаем, кто этот «суперагент», — тот молодой человек, с которым ехали в лифте, или бабушка у подъезда, которая второй раз за год вышла подышать воздухом».

Из этого врач сделал вывод о необходимости прививаться от коронавируса и соблюдать меры защиты и порекомендовал «интерферон альфа 2б в спрее или в каплях в нос». По его словам, этот препарат рекомендован Минздравом РФ для лечения и предотвращения COVID-19.