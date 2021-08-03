Калуга, 3 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, на личном приёме к главе городского самоуправления Калуги Юрию Моисееву обратились жильцы дома № 96 к. 2 по улице Суворова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на встрече также присутствовали депутат Гордумы Роман Захаров, представители управления ЖКХ и МБУ «Служба жилищного обеспечения».

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужан переселят из объекта культурного наследия в маневренный фонд

Дом — бывшее общежитие ДРСУ, находится в очень плохом состоянии, фактически разваливается, хотя и не признан аварийным. Разрушаются стены и полы, отсутствуют нормальная канализация, окна первого этажа находятся на уровне земли. Жильцы трёх расположенных в доме коммунальных квартир опасаются обрушения крыши, стен и потолков.

Добавляет проблем и то, что здание является объектом культурного наследия. В 2017 году помещения на первом этаже были признаны непригодными для проживания. Обсудив ситуацию с представителями управления ЖКХ, Юрий Моисеев предложил жильцам переселиться в помещения муниципального маневренного фонда: «В маневренном фонде есть только помещения в общежитиях, но недавно там был проведён ремонт, можно будет подобрать комнаты большей площади, чем те, что у вас сейчас. В любом случае это лучше, чем ждать, когда потолок упадёт на голову. Одновременно вам необходимо будет написать заявление для включения в список на внеочередное получение жилья».

Юрий Моисеев поручил сотрудникам управления ЖКХ оказать гражданам необходимую помощь в оформлении документов и показать имеющиеся помещения маневренного фонда.