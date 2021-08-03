Москва, 3 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» со 2 сентября начнёт выполнять прямые авиарейсы из Москвы на Шри-Ланку, сообщает пресс-служба перевозчика.

Aeroflot.ru Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы по направлению Москва — Коломбо. Полёты будут выполняться два раза в неделю», — говорится в сообщении.

Граждане России смогут въезжать на Шри-Ланки, предварительно оформив электронную визу. Для поездки необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус на английском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прибытии в аэропорт назначения потребуется сдать повторный тест.

Напомним, накануне состоялась встреча главы Росавиации Александра Нерадько и руководителя правления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадаса Упул Гангнатха, в ходе которой обсуждалось возобновление авиаперевозок между двумя странами, приостановленное из-за пандемии коронавируса.