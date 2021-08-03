Ярославль, 3 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Ярославле продали арестованный за долги комплекс ночного клуба «Мёд». Его приобрело ООО «Импульс», занимающаяся торговлей фармацевтической продукцией. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yandex.ru/maps Бывший клуб «Мёд»

Фирма зарегистрирована в Коломне, теперь в её собственности оказалось стоечное судно, плавучий клуб «Понтон-216», видео и аудиоборудование, мебель.

Арест на имущество клуба был наложен в ноябре 2017 года за долги, общая сумма которых составила свыше 60 миллионов рублей. За клуб компания заплатила 14 миллионов рублей.

Ранее клуб принадлежал известному ярославскому бизнесмену Евгению Голубеву, который сейчас находится в местах лишения свободы за растление несовершеннолетних.