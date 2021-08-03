Рязань, 3 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Административный арест назначил мировой суд Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», за участие в съёмке видеоролика в поддержку одной из политических партий. Решение вынес судебный участок №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области.

Fidh.org Арест

В конце июля 2021 года в Сети появился видеоролик, в котором Виктор Мохов говорит о своей поддержке Геннадия Зюганова. Мужчина при этом одет в футболку и кепку с символикой КПРФ. Суд посчитал это нарушением установленного ранее Мохову административного ограничения, поскольку 1 апреля он был признан виновным и получил штраф 1 200 рублей за съёмку в фильме Ксении Собчак.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — цитирует решение суда ТАСС.

Смягчающим обстоятельством при вынесении решения стало полное признание Моховым своей вины.

Добавим, что в Рязанском областном отделении КПРФ заявили, что не имеют «никакого отношения к этому человеку, и назвали ролик провокацией.

Виктор Мохов провёл в заключении почти 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек в Рязани. Он вышел на свободу в начала марта 2021 года. В отношении мужчины установлены административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, участия в них, нахождения с 22:00 до 06:00 вне своего места жительства, без разрешения полиции выезжать за пределы Скопинского района, четыре раза в месяц являться на регистрацию. Позже меры ужесточили — запретили общение с прессой и посещение мест общественного питания, в которых разрешено употреблять алкоголь.