Курган, 3 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 3 августа подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 48 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 127 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 3 августа выявлено 26 285 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 3 августа вылечились 23 780 человек, скончались 500 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).