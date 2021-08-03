Оттава, 3 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Прибывшие из США в Канаду туристы были оштрафованы за подделку документов о вакцинации и тестировании на COVID-19. Об этом 3 августа сообщает BBC.

ARC_Gritt Флаги США и Канады

Каждого обязали выплатить $16 тыс. после того, как инспекторы в аэропорту Торонто обнаружили, что их вакцинальные карты и документы о прохождении тестирования были поддельными.

Согласно заявлению Агентства общественного здравоохранения Канады, двое неназванных путешественников вылетели в Канаду из США 18 июля.

«Правительство Канады продолжит расследование инцидентов и без колебаний примет принудительные меры, если это будет оправдано, чтобы защитить здоровье канадцев от дальнейшего распространения Covid-19 и его разновидностей, вызывающих беспокойство», —говорится в заявлении агентства.

Отметим, что инцидент произошел на фоне того, как Канада решила начать послабление ограничений на поездки для посетителей из США.